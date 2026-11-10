به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر ؛ علی عبدالعلی زاده در جلسه بررسی و هماهنگی برگزاری برنامه اعطای جایزه نوآوری در پهنه خلیج فارس- معین‌التجار- و نمایشگاه جامع توسعه

دریامحور با حضور استاندار بوشهر با تاکید بر اینکه توسعه گردشگری نباید معطل سرمایه‌گذاری‌های بزرگ بماند گفت: تجربه هرمز نشان می‌دهد که گردشگری در این منطقه بدون پول و با تکیه بر ظرفیت‌های بومی راه افتاد و بعد‌ها به الگویی برای توسعه تبدیل شد.

وی با اشاره به آغاز فعالیت‌های گردشگری در هرمز با بوم‌گردی افزود: روز اول که به هرمز رفتم هیچ امکاناتی وجود نداشت؛ حتی جایی برای صرف ناهار نبود و رستوران بندر هم به دلیل نبود مشتری تعطیل شده بود. اولین اقدام ما راه‌اندازی یک غذاخوری ساده بود و این آغاز حرکت شد.

عبدالعلی زاده اظهار داشت: در ماه رمضان با امام جمعه وقت هرمز هماهنگ کردیم تا سفره افطار وحدت در کنار ساحل پهن شود و همه هرمزی‌ها دور هم جمع شوند. این اقدام با استقبال گسترده مردم روبه رو شد و نشان داد که گردشگری می‌تواند بستری برای وحدت و تحول فرهنگی باشد.

نماینده ویژه رئیس جمهور همچنین با اشاره به نقش مردم و نهاد‌های حمایتی در این مسیر گفت: با کمک کمیته امداد امام خمینی برای خانواده‌های محروم، خانه‌هایی ساختیم و تلاش کردیم ظرفیت‌های محلی را فعال کنیم. اگر این مسیر را پیگیری کنیم، خیلی سریع می‌توانیم گردشگری را گسترش دهیم.