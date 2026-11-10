محمدمهدی دادمان، رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی و بابک رضایی، مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با انتشار پیام‌های جداگانه، درگذشت آرمان مهربان، آهنگساز، نوازنده و پژوهشگر موسیقی را که دوشنبه ۱۸ آبان پس از دوره‌ای بیماری در ۵۲ سالگی دار فانی را وداع گفت، تسلیت گفتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آرمان مهربان، آهنگساز، نوازنده و پژوهشگر موسیقی، دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه پس از دوره‌ای بیماری در ۵۲ سالگی درگذشت. در پی این فقدان، محمدمهدی دادمان، رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی و بابک رضایی، مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در پیام‌هایی جداگانه، درگذشت این هنرمند را به خانواده او و جامعه موسیقی کشور تسلیت گفتند.

دادمان: فقدانی تلخ برای موسیقی ایران

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی در پیام تسلیت خود، درگذشت نابهنگام آرمان مهربان را «اندوه‌بار و دریغ‌آمیز» خواند و نوشت: «رفتن زودهنگام هنرمندی که هنوز سرشار از شوق آفرینش بود و نغمه‌های بسیاری برای شنیده‌شدن در جان و ذهن داشت، فقدانی تلخ برای خانواده موسیقی ایران و هنر انقلاب اسلامی است.»

او با اشاره به ویژگی‌های هنری این آهنگساز افزود: «آرمان مهربان، نامی برازنده برای هنرمندی بود که در موسیقی‌اش عشق، امید و روشنایی موج می‌زد. او دانش و توانایی حرفه‌ای خود را در خدمت باور‌هایی قرار داده بود که به آنها عشق می‌ورزید؛ از ارادت به ساحت حضرت سیدالشهدا (ع) و روایت حماسه عاشورا تا پاسداشت مجاهدت شهیدان، دلبستگی به ایران و همراهی با رنج‌ها و امید‌های مردم.»

دادمان در ادامه پیام، کارنامه مهربان را چنین مرور کرد: «در کارنامه پربار او، پوئم‌سمفونی «سرباز» در بزرگداشت شهید حاج قاسم سلیمانی، جلوه‌ای درخشان از پیوند موسیقی فاخر با روح حماسه و مقاومت است. در «نواحی اشک» می‌توان ارادتش به فرهنگ عاشورا را شنید و در «تهران‌جان» و «هم‌نفس»، مهر او به وطن و مردم را احساس کرد. این گستره از آثار، از هنرمندی حکایت دارد که مضامین دینی، ملی و انقلابی را با زبانی هنرمندانه و برخوردار از ظرفیت‌های متنوع موسیقی روایت می‌کرد. حتی در روایت سوگ و شهادت نیز نگاهش به افق‌های روشن دوخته شده بود؛ گویی موسیقی برای او زبانی برای زنده نگه‌داشتن ایمان و امید به آینده بود.»

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی در پایان، درگذشت این هنرمند را به خانواده، دوستان و همراهان هنری او و جامعه موسیقی کشور تسلیت گفت و از خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و رضوان الهی و برای بازماندگان صبر و آرامش مسئلت کرد.

رضایی: «زیستن در عرض زندگی»

بابک رضایی، مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در پیام تسلیت خود نوشت: «آرمان مهربان، آهنگساز جوان ایرانی، فراخوان حضرت حق را فروتنانه پاسخ گفت و به سرای جاودان نغمه‌ها پیوست.»

او با اشاره به شخصیت و جایگاه هنری مهربان افزود: «فرزانه‌ای که نه تنها بسان سمفونی‌ای که برای سربازان این سرزمین ساخته بود، در زمره سرداران سربه‌زیر و مهرآیین موسیقی امروز ایران قرار داشت، بلکه او را از نوادری می‌توان شمرد که در عمر نسبتاً کوتاهش، مصداق روشن «زیستن در عرض زندگی» و درک عمیق و مفید روز‌های کوتاه حیات بود و به‌حق، سرمشقی برای آینده‌سازانی است که در ابتدای راه مسئولیت‌آفرین هنر موسیقی، در منظومه فرهنگی مردم آزاده این کشور قرار دارند.»

مدیرکل دفتر موسیقی در پایان، «کوچ ناباورانه» این هنرمند را به خانواده سوگوارش و جامعه هنری تسلیت گفت و از درگاه پروردگار آمرزش‌گر، آرامش روح او را مسئلت کرد.

آرمان مهربان از آهنگسازان و نوازندگان شناخته‌شده موسیقی کشورمان بود که آثاری همچون پوئم‌سمفونی «سرباز»، «نواحی اشک»، «تهران‌جان» و «هم‌نفس» از او به یادگار مانده است.