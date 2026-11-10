فرمانده انتظامی شهرستان سنندج از شناسایی و کشف ۲۱ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در بخش حسین‌آباد این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، سرهنگ کامبیز رستم‌نیا اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت غیرمجاز افرادی در زمینه استخراج رمزارز در بخش حسین‌آباد، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی پاسگاه این بخش قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، محل فعالیت دستگاه‌های استخراج رمزارز را شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی و طی عملیاتی پلیسی، موفق به کشف و ضبط ۲۱ دستگاه ماینر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان سنندج با اشاره به ارزش ۲۰ میلیارد ریالی تجهیزات کشف‌شده گفت: در این عملیات، تمامی دستگاه‌های استخراج غیرمجاز رمزارز جمع‌آوری و ضبط شد.

رستم‌نیا با تأکید بر پیامد‌های فعالیت غیرمجاز مراکز استخراج رمزارز در افزایش مصرف انرژی و تحمیل فشار بر شبکه برق، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.