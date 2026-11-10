رئیس جمهور در مراسم بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی ۲۱ طرح منطقه آزاد کیش، بر تدوین الگوی موفق برای توسعه مناطق آزاد تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مسعود پزشکیان در ارتباط تصویری با منطقه آزاد کیش، با تأکید بر ضرورت انجام مطالعات کارشناسی برای توسعه منطقه آزاد کیش گفت: باید با بررسی تجربه‌های موفق مناطق آزاد در جهان و شناسایی ظرفیت‌ها و نیاز‌های منطقه، بهترین الگوی توسعه انتخاب شود.

او افزود: ارائه خدمات و اجرای برنامه‌ها بدون مطالعات دقیق ممکن است در مراحل بعدی با مشکلاتی همراه شود؛ ازاین‌رو، امیدواریم با بهره‌گیری از مطالعات انجام‌شده و استفاده از ظرفیت‌های ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بتوانیم الگویی موفق برای توسعه مناطق آزاد ارائه کنیم و موانع و مشکلات موجود را برطرف سازیم.