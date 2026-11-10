همزمان با ایام فاطمیه، نمایشگاه «خانه‌های نور» با محوریت بازخوانی ابعاد شخصیتی، زندگی و سیره حضرت فاطمه زهرا(سلام الله علیها) در مراغه برپا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، این نمایشگاه برای بیست و پنجمین سال متوالی برای آشنایی هر چه بیشتر نسل جوان با سبک و سیره زندگی حضرت زهرا(سلام الله علیها) دختر پیامبر عظیم الشان اسلام (صلی الله علیه و آله) و همسر امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) است.

در این نمایشگاه وقایع شهادت حضرت فاطمه(سلام الله علیها)، واقعه غدیر خم، منزل دخت گرامی نبی اکرم (صلی الله علیه و آله) و صحنه‌های دیگر شبیه سازی و به صورت هنرمندانه طراحی شده است.

بازنمایی وقایع تاریخی در قالب فضاسازی، زمینه شناخت ملموس‌تر مخاطبان از این دوره تاریخی را فراهم کند.

بیست و پنجمین نمایشگاه خانه‌های نور تا ۲۵ آبان همه روزه از ساعت ۹ صبح تا ۲۱ شب در بوستان آقالار مراغه آماده بازدید علاقه‌مندان است.