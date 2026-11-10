



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس سازمان حمل‌ونقل ریلی شهرداری شیراز از بازگشایی خیابان توحید شیراز تا دو روز آینده خبر داد .

به گفته علی کلانتری در جریان عملیات اجرایی پروژه خط ۱ به ۴ مترو شیراز ، برای رفع نشت فاضلاب ناشی از شکستگی لوله در بالای تونل، بخشی از آسفالت خیابان توحید به‌صورت موقت برداشته شد.

وی با اشاره به هماهنگی‌های صورت‌گرفته افزود: شرکت آب و فاضلاب مسیر لوله را اصلاح کرده و مشکل نشت برطرف شده است؛ در حال حاضر نیز عملیات پرکردن و ترمیم مقطع حفاری‌شده در جریان است.

رئیس سازمان حمل‌ونقل ریلی شهرداری شیراز با رد هرگونه ریزش یا فرونشست در تونل تصریح کرد: مسدود شدن موقت خیابان توحید تنها برای حفظ ایمنی و سهولت تردد ماشین‌آلات سنگین و تجهیزات لازم برای اجرای عملیات انجام شده است.

کلانتری افزود : با پایان یافتن عملیات اجرایی و برقراری شرایط ایمن، خیابان توحید طی دو روز آینده بازگشایی می‌شود.