برنامه میدانی «خط اول» رادیو فرهنگ هم‌زمان با روز ملی هوافضا در پارک ملی هوافضای سپاه مستقر می‌شود و برنامه عصرگاهی «ققنوس» به واکاوی بایسته‌های ترجمه آثار کودک و نوجوان می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه زنده و میدانی «خط اول» تولید گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ که پیش از این با استقرار در میادین شاخص پایتخت بازتاب‌دهنده حماسه و حضور مردمی بوده است، هم‌زمان با ۲۱ آبان «روز ملی هوافضا» و گرامیداشت یاد سردار شهید حسن طهرانی‌مقدم، پنجشنبه و جمعه ۲۱ و ۲۲ آبان‌ماه از ساعت ۲۰:۳۰ در پارک ملی هوافضای سپاه پاسداران مستقر می‌شود تا دستاورد‌های راهبردی دفاعی کشور و حضور خانواده‌ها را با حضور کارشناسان روایت کند.

همچنین برنامه عصرگاهی «ققنوس» رادیو فرهنگ به تهیه‌کنندگی و نویسندگی معصومه علوی‌نکو و اجرای مهدی محمدیان، امروز سه‌شنبه ۱۹ آبان ساعت ۱۵ روی آنتن می‌رود.

این برنامه در گفت‌و‌گو با دکتر محمدمهدی ایزدخواه به بررسی نشست «بایسته‌ها و شایسته‌های ترجمه و نشر آثار کودک و نوجوان» می‌پردازد و سلطانی نیز جزئیات چهارمین مسابقه ادبی «آذرآفرین» را تشریح می‌کند.