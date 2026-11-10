مدیر منابع آب بوکان از وضعیت فعلی ذخیره آب سد شهید کاظمی خبر داد و با اشاره به اقدامات نظارتی، بر ضرورت کنترل دقیق برداشت‌های کشاورزی و مقابله با چاه‌های غیرمجاز تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، عباس عباسی، مدیر منابع آب بوکان، در گفت‌و‌گو با ایسنا اعلام کرد که در حال حاضر ۲۶۶ میلیون مترمکعب آب در مخزن سد شهید کاظمی ذخیره شده است که این میزان معادل ۳۴ درصد از ظرفیت کل مخزن می‌باشد.

عباسی با اشاره به اقدامات انجام شده برای مدیریت منابع آب، از انسداد ۳۲ حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان خبر داد.

وی افزود: در سال جاری، نصب ۳۸ دستگاه کنتور هوشمند، تعیین تکلیف ۱۶ پرونده فاقد پروانه و آزادسازی بیش از ۳۳ هزار مترمکعب آب از بخش صنعت و خدمات جهت تخصیص به طرح‌های دارای اهلیت، از جمله اقدامات عملیاتی این حوزه بوده است.

او همچنین با اشاره به طرح های لایروبی در مسیل‌های اوزن‌دره، سیمینه‌رود و مسیر روستای گل‌بهی و تالاب قره‌گل، بر لزوم برخورد جدی با کارگاه‌های تولید ادوات حفاری غیرمجاز تأکید کرد.

عباسی در پایان، کنترل برداشت آب کشاورزی بر اساس پروانه‌های بهره‌برداری و اجرای الگوی کشت را از اولویت‌های اصلی برای جلوگیری از بحران کم‌آبی دانست.