به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ تیم ۵ نفره گلبال پیشکسوتان خراسان جنوبی در پانزدهمین دوره رقابت‌های قهرمانی کشور به رقابت می پردازند.

تیم استان با ترکیب مرتضی نادی، محمد کاویان پور، ابراهیم لاله، حجت کوچی، مصطفی نیکخواه به مربیگری جواد حیدری و سرپرستی عابدپور در این مسابقات حضور دارند.

پانزدهمین دوره رقابت‌های قهرمانی گلبال کشور از ۱۶ آبان ماه در بابلسر در حال برگزاری است.