یگان‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران امروز عملیات انفجار کنترل‌شده مهمات عمل‌نکرده را در مناطقی از شمال، جنوب و شرق اصفهان انجام می‌دهند و این عملیات هیچ خطری برای شهروندان ندارد.

انفجار کنترل‌شده مهمات عمل‌نکرده در شمال، جنوب و شرق اصفهان؛ ۱۹ آبان ۱۴۰۵

انفجار کنترل‌شده مهمات عمل‌نکرده در شمال، جنوب و شرق اصفهان؛ ۱۹ آبان ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این عملیات از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۳ و ۳۰ دقیقه امروز در محدوده‌هایی از شهر ابریشم، منطقه صفه، بهارستان و مناطق اطراف و محور فرودگاه در شرق اصفهان اجرا می‌شود.

این عملیات با رعایت کامل تدابیر ایمنی و تحت کنترل نیرو‌های تخصصی انجام می‌شود و ممکن است صدای انفجار در برخی مناطق اطراف شنیده شود.

این انفجار‌ها کاملاً کنترل‌شده بوده و خطری برای شهروندان و ساکنان مناطق اطراف ندارد.

از شهروندان درخواست می‌شود باحفظ آرامش، از توجه به شایعات و انتشار اخبار تأییدنشده خودداری کرده و اطلاع‌رسانی‌های رسمی در این زمینه را دنبال کنند.