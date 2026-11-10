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یگانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران امروز عملیات انفجار کنترلشده مهمات عملنکرده را در مناطقی از شمال، جنوب و شرق اصفهان انجام میدهند و این عملیات هیچ خطری برای شهروندان ندارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این عملیات از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۳ و ۳۰ دقیقه امروز در محدودههایی از شهر ابریشم، منطقه صفه، بهارستان و مناطق اطراف و محور فرودگاه در شرق اصفهان اجرا میشود.
این عملیات با رعایت کامل تدابیر ایمنی و تحت کنترل نیروهای تخصصی انجام میشود و ممکن است صدای انفجار در برخی مناطق اطراف شنیده شود.
این انفجارها کاملاً کنترلشده بوده و خطری برای شهروندان و ساکنان مناطق اطراف ندارد.
از شهروندان درخواست میشود باحفظ آرامش، از توجه به شایعات و انتشار اخبار تأییدنشده خودداری کرده و اطلاعرسانیهای رسمی در این زمینه را دنبال کنند.