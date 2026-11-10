به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عزیر مرداس در گفت‌و‌گو با خبر سیمای خوزستان با اشاره به اینکه به علت بارش شدید باران در چند رو اخیر مسیر دهستان احمدفداله در چند نقطه دچار خسارت شد، ادامه داد: با تلاش نیرو‌های راهداری و امدادی بخشی از این مسیر بازگشایی و تلاش برای اصلاح نقاط آسیب دیده ادامه دارد.

وی با بیان اینکه چند پایه برق در این دهستان بر اثر بارش‌های شدید سقوط کرده‌اند، ادامه داد: به علت قطعی برق، دکل‌های مخابراتی هم دچار مشکل شده‌اند و با حضور نیرو‌های شرکت برق عملیات نصب پایه‌های جدید و حل مشکل برق در منطقه احمدفداله در حال انجام می‌باشد.

دهستان احمدفداله از توابع بخش شهیون در فاصله ۱۲۰ کیلومتری دزفول واقع شده است که ۵۳ روستا دارد و بخش عمده این روستا‌ها عشایری هستند.