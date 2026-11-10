مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قم از صدور ۱۰۹ پروانه بهره‌برداری برای طرح‌های صنعتی جدید و توسعه‌ای استان در هفت ماه نخست امسال خبر داد و گفت: برای راه‌اندازی این واحد‌ها ۱۱۳ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری انجام شده و ظرفیت اشتغال سه هزار و ۷۰۰ نفر فراهم شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، وحید کریمی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قم روز سه‌شنبه با اشاره به روند توسعه فعالیت‌های صنعتی در قم اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه، ۱۰۹ پروانه بهره‌برداری برای طرح‌های صنعتی جدید و همچنین توسعه واحد‌های صنعتی موجود صادر شده و بهره‌برداران این واحد‌ها فعالیت تولیدی خود را به‌صورت رسمی آغاز کرده‌اند.

وی با بیان اینکه ظرفیت‌های صنعتی قم در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته است، افزود: این استان به یکی از مقاصد مهم سرمایه‌گذاران بخش صنعت و تولید تبدیل شده و توانسته است جایگاه مناسبی در جذب سرمایه‌های بخش خصوصی به دست آورد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قم با اشاره به حمایت‌های دولتی از توسعه صنعت استان گفت: در کنار سرمایه‌گذاری فعالان بخش خصوصی، اعتبارات دولتی و تسهیلات بانکی نیز با حمایت مسئولان استان در مسیر تقویت زیرساخت‌های تولید و توسعه فعالیت‌های صنعتی به کار گرفته شده است.

کریمی تعامل و همکاری دستگاه‌های اجرایی با بخش خصوصی را از عوامل مؤثر در رونق تولید دانست و افزود: طرح‌های صنعتی فناور، دانش‌بنیان، پاک، اشتغال‌زا و صادرات‌محور در اولویت صدور مجوز و حمایت‌های استان قرار دارند.

وی نزدیکی قم به پایتخت و بازار‌های عمده مصرف، قرار گرفتن در شاهراه مواصلاتی کشور و برخورداری از زیرساخت‌های صنعتی را از مهم‌ترین مزیت‌های سرمایه‌گذاری در این استان برشمرد.