وی بابیان اینکه ساخت ۸ هزار مدرسه درکشور از تعهدات نهضت مدرسه سازی است گفت: ۳هزار و سیصد مدرسه دیگر از تعهدات نهضت مدرسه سازی و در حال ساخت است.

به گفته رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور، نیکوکاران مدرسه ساز سهم ویژه‌ای در نهضت مدرسه سازی دارند و در بسیاری موارد از سازمان نوسازی مدارس پیشی می‌گیرند.