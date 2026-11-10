افتتاح مدرسه ۱۲کلاسه خیرساز در رباط کریم
معاون وزیر آموزش و پرورش از افتتاح مدرسه ۱۲ کلاسه به همت یکی از نیکوکاران مدرسه ساز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
،حمیدرضا خان محمدی در آیین افتتاح مدرسه محمدرضاجاویدبااشاره به هزینه ۶۰میلیاردتومانی ساخت این مدرسه افزود: از زمان آغاز نهضت مدرسه سازی در کشور و از ۲سال گذشته تاکنون ۴هزار و هفتصد مدرسه ساخته شده است.
وی بابیان اینکه ساخت ۸ هزار مدرسه درکشور از تعهدات نهضت مدرسه سازی است گفت: ۳هزار و سیصد مدرسه دیگر از تعهدات نهضت مدرسه سازی و در حال ساخت است.
به گفته رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور، نیکوکاران مدرسه ساز سهم ویژهای در نهضت مدرسه سازی دارند و در بسیاری موارد از سازمان نوسازی مدارس پیشی میگیرند.