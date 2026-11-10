رئیس کمیسیون عمران و عضو شورای اسلامی شهر یزد: اکوپارک کویری یزد با هدف ایجاد فضایی طبیعی در مجاورت شهر و فراهم‌کردن امکان بهره‌مندی شهروندان از چشم‌انداز و طبیعت بکر کویر اجرا شده و تلاش می‌شود تا دهه فجر برای استفاده شهروندان آماده شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، اعتباری در جریان بازدید از اکوپارک کویری یزد، از پیشرفت عملیات اجرایی مرحله نخست این مجموعه خبر داد و گفت: این طرح با هدف ایجاد فضایی طبیعی در مجاورت شهر و فراهم‌کردن امکان بهره‌مندی شهروندان از چشم‌انداز و طبیعت بکر کویر اجرا شده و تلاش می‌شود تا دهه فجر برای استفاده شهروندان آماده شود.

وی با اشاره به جانمایی این مجموعه در محدوده دروازه قرآن و بلوار نصر اظهار کرد: نزدیکی این محدوده به شهر و برخورداری از چشم‌انداز طبیعی کویر، از مهم‌ترین ظرفیت‌هایی بود که برای اجرای این طرح مورد توجه قرار گرفت.

اعتباری با بیان اینکه اکوپارک یزد در محدوده‌ای به وسعت ۱۵۰ هکتار تعریف شده و مرحله نخست آن ۳۵ هکتار وسعت دارد، افزود: در مرحله نخست، امکانات موردنیاز برای حضور شهروندان از جمله پارکینگ، سرویس‌های بهداشتی، آبخوری، فضا‌های نشستن، آلاچیق‌ها و سایه‌بان‌ها، نورپردازی و محوطه‌سازی اجرا شده است.

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر یزد ادامه داد: مسیر‌های دسترسی و فضا‌های استراحت در این مجموعه مشخص شده و درخت‌کاری نیز با هدف زیباسازی ورودی و ایجاد فضای مناسب برای استفاده شهروندان انجام گرفته است.

وی با تأکید بر حفظ ماهیت طبیعی اکوپارک تصریح کرد: رویکرد اصلی این طرح، ایجاد یک پارک طبیعی کویری است؛ به همین دلیل قرار نیست تمام محدوده آن دستخوش تغییرات عمرانی و ساخت‌وساز شود، بلکه هدف فراهم‌کردن امکانات اولیه برای استفاده از طبیعت بکر و چشم‌انداز زیبای کویر است.

اعتباری نزدیکی این مجموعه به دریاچه و مجاورت آن با پهنه کویری را از دیگر ظرفیت‌های اکوپارک دانست و گفت: در مراحل بعدی نیز برنامه‌هایی برای توسعه امکانات تفریحی و طبیعت‌گردی، از جمله استفاده از خودرو‌های مناسب برای گشت‌وگذار در کویر و فراهم‌کردن امکان حضور حیواناتی مانند شتر و اسب، در نظر گرفته شده است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با تکمیل اقدامات باقی‌مانده، مرحله نخست اکوپارک کویری یزد تا دهه فجر به بهره‌برداری برسد و شهروندان بتوانند از این ظرفیت طبیعی و تفریحی استفاده کنند.