به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان گفت: حادثه انحراف یک دستگاه خودروی پراید ساعت ۲:۳۰ بامداد امروز سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس ۱۱۵ استان اصفهان گزارش شد.

عباس عابدی افزود: این حادثه در بزرگراه فرودگاه اصفهان، در مسیر میدان لاله و پیش از خروجی عمان سامانی رخ داد که بلافاصله نزدیک‌ترین واحد امدادی اورژانس پیش‌بیمارستانی به محل حادثه اعزام شد.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان ادامه داد: کارشناسان اورژانس پس از حضور در محل حادثه و بررسی وضعیت مصدومان و علائم حیاتی آنها، اقدامات لازم را برای امدادرسانی و نجات جان مصدومان انجام دادند، اما شدت جراحات وارده به‌حدی بود که سه مرد جوان حدود ۲۵ تا ۳۰ ساله جان خود را از دست داده بودند.

وی از رانندگان خواست با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، توجه کامل به شرایط مسیر و پرهیز از سرعت و رفتار‌های پرخطر، نقش مؤثری در پیشگیری از حوادث رانندگی و کاهش تلفات جاده‌ای داشته باشند.