به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ فرمانده سپاه ناحیه بندرلنگه گفت: پیکر یکی از این شهدای گمنام بعدازظهر امروز بر روی دستان مردم شهید پرور بخش شیبکوه بندرلنگه نیز تشییع می‌شود.

سرهنگ فاطمی افزود: سپس پیکر این شهید برای مراسم تشییع و خاکسپاری به شهرستان بشاگرد منتقل می‌شود.

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وی گفت: پیکر مطهر یکی دیگر از شهدا برای تشییع و تدفین به شهرستان پارسیان منتقل شد.

این پیکر‌های مطهر در فکه و شلمچه شناسایی شده‌اند.

پیکر مطهر ۱۷ شهید گمنام شنبه شانزدهم آبان با استقبال مردم حاجی آباد وارد هرمزگان شد.