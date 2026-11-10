به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، تابستان امسال صحبت‌های محمد اتابک، وزیر صمت را شنیده‌اید؟ گله هایش برای تامین برق صنایع تا خرده گرفتن هایش به صنعت برق برای اینکه همت و غیرت کرده و برق را تامین کنند؟



صنایع تابستان هر سال به دلیل ناترازی برق و در زمستان به علت ناترازی گاز دچار ضرر می‌شوند. طبق اعلام مسئولان وزارت صمت، تابستان گذشته عدم النفع صنایع از قطعی برق به ۴۷۳ هزارمیلیارد تومان رسید.

با این اعداد و ارقام حتما به اتابک حق می‌دهید که در حمایت صنایع از وزارت خانه های دیگر گله و انتقاد کند و رئیس جمهور هم برای تامین برق صنعت دستور موکد کند.

حالا هم که فصل سرد را سپری می‌کنیم، پرونده تامین گاز صنایع روی میز مسئولان وزارت صمت و نفت باز است تا گاز این بخش هرچه بیشتر تامین شود.



اما در سمت دیگر این ترازو، صنایع به ازای برق و گازی که مصرف می‌کنند، چقدر تولید محصول دارند؟

علیرضا کفشکنان، فعال حوزه انرژی، در پاسخ به این سوال ابتدا به سهم صنایع از مصرف برق کشور اشاره کرد و گفت: صنایع ۳۶ درصد برق کشور را مصرف می‌کنند که از این مقدار، ۱۲ درصد مربوط به فولاد و آهن است و پس از آن آلومینیوم، سیمان و پتروشیمی بیشترین مصرف برق را بین صنایع دارند.

وی افزود: این صنایع بزرگ‌ترین مصرف کنندگان گازهم هستند.

کفشکنان همچنین درخصوص مصرف انرژی (برق و گاز) صنایع کشور گفت: صنعت فولاد و آهن، سیمان، آجر، قند و شکر، کاشی و سرامیک، شیشه، گچ، روغن نباتی، لاستیک و آهک بیشترین مصرف انرژی را در کشور دارند.

این فعال حوزه انرژی با بیان اینکه در ایران برای مصرف انرژی صنایع و محصولی که به ازای آن تولید می‌کنند استانداری تعیین شده، گفت: این استاندارد از معیار جهانی بیشتر است، با این حال صنایع حتی از استاندارد ایران هم بیشتر انرژی مصرف می‌کنند.

وی تشریح کرد: برای مثال صنعت سیمان به ازای تولید یک تن محصول، ۹۲ مترمکعب گاز مصرف می‌کند در حالی که استاندارد در ایران ۹۱ مترمکعب و در جهان ۷۲ مترمکعب برای یک تن است یا به ازای تولید یک تن آهن و فولاد، ۳۹۶ مترمکعب گاز مصرف می‌شود درحالی که استاندارد در ایران ۳۲۴ و در جهان ۲۹۰ مترمکعب است.

کفشکنان افزود: این اعداد و ارقام نشان می‌دهد در صنعت آهن و فولاد قابلیت صرفه جویی بیش از ۱۸ درصدی معادل ۵ میلیون بشکه نفت خام وجود دارد.



اما علت چنین فاصله عمیقی بین مصرف انرژی در ایران و استاندار در جهان چیست؟

وی در پاسخ به این سوال گفت: ایران از منابع عظیم انرژی برخوردار است و به همین دلیل همیشه به سمت تولید رفته و از بخش دیگر که بهینه سازی مصرف است غافل شده به همین خاطر است که صنایع در اوج گرمای تابستان با قطعی برق و در اوج سرمای زمستان با کمبود گاز رو به رو هستند.

کفشکنان افزود: میزان تولید برق و گاز در ایران کم نیست، تولید اسمی برق کشور ۱۰۳ هزار مگاوات است و در حوزه گاز نیز در شرایط اوج، ظرفیت تولید روزانه گاز حدود ۷۵۰ میلیون متر مکعب است، اما شدت مصرف انرژی در ایران زیاد است.

وی در ادامه گفت: برای مثال هیچ کدام از شرکت‌های سیمانی کشور واحد‌های بازیافت حرارتی ندارند درحالی که اگر مجهز به این تجهیزات بودند؛ می‌توانستیم ۳۰ درصد از برقی که در صنعت سیمان مصرف می‌شود را از طریق بازیافت حرارت، تولید کنیم، اما در حال حاضر به دلیل بهره وری پایین مصرف انرژی، ایران جز ۷ کشور آلوده کننده هوا در جهان است.

کفشکنان با بیان اینکه اگر در بخش بهینه سازی مصرف سرمایه گذاری شود، هفت برابر هزینه در تولید برای صنعت سود دارد، گفت: ضروری است تا کشورهم در بخش خانگی و هم در بخش صنعتی به سمت بهینه سازی حرکت کند تا بتوان به ازای انرژی که مصرف می‌شود شاهد بیشترین محصولات و خدمات باشیم و شکاف بین مصرف در ایران و استاندارد جهانی را کاهش دهیم.



فلسفه وجودی یک صنعت، تولید محصول است و هر صنعتی به دنبال این است که تولید، فروش و سود خود را افزایش دهد.

تجهیزات و خط تولید با بازدهی بالا ابزار کلیدی در رسیدن به این هدف است که اگر صنایع آن را نداشته باشند محصول کمتری از رقبای خود تولید می‌کنند درحالی که مصرف انرژی آنها بسیار بیشتر از دیگر صنایع در جهان است.

به نظر می‌رسد علاوه بر الزام افزایش تولید انرژی برای تامین بخش‌های مختلف، نیاز است صنایع کشور هم همت کرده و بهره وری تجهیزات و خط تولید خود افزایش دهند.