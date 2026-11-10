مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کردستان از فراهم شدن امکان عضویت فعالان حوزه فنی و حرفه‌ای در این صندوق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کردستان گفت: افراد ۱۸ تا ۵۰ سال می‌توانند از خدمات و حمایت‌های بیمه‌ای این صندوق بهره‌مند شوند.

امجد حسین‌پناهی در نشست با اعضای انجمن صنفی آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای شهرستان دهگلان اظهار کرد: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با ارائه خدمات مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان، زمینه برخورداری جامعه هدف از حمایت‌های بیمه‌ای را فراهم کرده است.

وی با اشاره به فراهم شدن امکان نقل‌وانتقال سوابق بیمه‌ای میان این صندوق و سازمان تأمین اجتماعی افزود: این ظرفیت فرصت مناسبی برای افرادی است که قصد انتقال سوابق بیمه‌ای خود میان این دو مجموعه را دارند.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کردستان با بیان اینکه افراد ۱۸ تا ۵۰ سال امکان عضویت در این صندوق را دارند، گفت: فعالان حوزه فنی و حرفه‌ای نیز می‌توانند با استفاده از این ظرفیت، آینده خود و خانواده‌هایشان را از طریق برخورداری از حمایت‌های بیمه‌ای تأمین کنند.

در ادامه این نشست، مرتضی رضایی، سرپرست آموزش فنی و حرفه‌ای شهرستان دهگلان، با تأکید بر نقش بیمه در ارتقای رفاه و امنیت اقتصادی افراد اظهار کرد: بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر ظرفیت ارزشمندی برای آموزشگاه‌های آزاد و جامعه فنی و حرفه‌ای به شمار می‌رود.

وی از اعضای انجمن صنفی خواست این فرصت بیمه‌ای را به همکاران خود معرفی کنند و با بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها و فضای مجازی، زمینه اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی درباره خدمات صندوق را فراهم آورند.