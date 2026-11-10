معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: از آبان‌ماه امسال، یارانه کود مستقیم به حساب کشاورزان واریز می‌شود تا ضمن دسترسی به‌موقع پتروشیمی‌ها به منابع مالی، از انحراف و خروج نهاده‌ها از شبکه رسمی توزیع جلوگیری شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست گفت: بر اساس آیین‌نامه مصوب دولت، از این پس کشاورز کود را به قیمت واقعی خریداری می‌کند و یارانه دولتی مستقیماً به حساب خود او واریز می‌شود. برای کود ازوته حدود ۲۰ هزار تومان به‌ازای هر کیلوگرم یارانه در نظر گرفته شده که معادل نزدیک به یک میلیون تومان یارانه نقدی برای هر کیسه ۵۰ کیلویی است و هم‌زمان با ثبت خرید، با اخذ شماره حساب زارع به وی پرداخت می‌شود.

اکبر فتحی با اشاره به شیوه گذشته تأمین کود تا قبل از آبان‌ماه بیان کرد: در سال‌های گذشته، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کود را می‌خرید و مابه‌التفاوت آن از طریق سازمان برنامه و بودجه و پتروشیمی‌ها تهاتر و مبادله می‌شد. اما هدف از اصلاح این فرآیند، انتقال یارانه به مصرف‌کننده نهایی بود تا شرکت‌های پتروشیمی در زمان مناسب به نقدینگی خود دست یابند و شائبه و دغدغه‌های مربوط به قاچاق یا خروج نهاده از شبکه رسمی توزیع برای همیشه برطرف شود.

وی در پاسخ به احتمال خسارت به کشاورزان ناشی از تأخیر در تسویه یا انتشار اوراق مالی خاطرنشان کرد: این مسئله برای کشاورز هیچ‌گونه مشکلی ایجاد نمی‌کند؛ زیرا زارعان مستقیم با فرآیند اوراق درگیر نیستند و شرکت خدمات حمایتی به‌عنوان واسط اجرایی عمل می‌کند و مبالغ را به‌صورت نقدی به حساب آنان می‌ریزد.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در پایان تاکید کرد: دولت با تضمین سازمان برنامه و بودجه، سقف تسهیلات بانکی مناسبی برای شرکت خدمات حمایتی تعریف کرده تا هرگونه خلأ احتمالی نقدینگی میان اوراق و پرداخت‌ها بدون وارد شدن فشار به کشاورز پوشش داده شود.