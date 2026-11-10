به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، میقانی با اشاره به فعالیت۴۰ نیروی راهدار و ۲۸ دستگاه ماشین‌آلات راهداری برای عملیات رسوب‌برداری و پاکسازی محور‌های استان افزود: در اثر سیلاب، ۳۰ دستگاه پل و ابنیه فنی راه‌ها دچار آسیب، یک دستگاه آب‌نما تخریب و همچنین ۴۰ متر از مسیر‌های ارتباطی استان با آب‌شستگی و تخریب مواجه شده است.

وی با تأکید بر اهمیت حفظ ایمنی تردد در محور‌های مواصلاتی استان خاطرنشان کرد: نیرو‌های راهداری با آمادگی کامل در محور‌ها حضور دارند و اقدامات لازم برای پاکسازی، رفع موانع، بررسی خسارت‌های وارده به ابنیه فنی و ایمن‌سازی نقاط آسیب‌دیده را انجام می‌دهند.

میقانی از رانندگان خواست با توجه به شرایط جوی و احتمال وقوع بارش و جاری شدن روان‌آب‌ها، ضمن رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب، پیش از سفر از آخرین وضعیت راه‌های استان اطلاع کسب کنند و با راهداران مستقر در محور‌ها همکاری داشته باشند.