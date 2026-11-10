\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u062d\u0645\u062f \u0647\u0645\u06cc\u0627\u0644\u06cc \u060c \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u0627\u062f\u0627\u0631\u0647 \u0631\u0627\u0647\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u0627\u06cc\u0646 \u062e\u0628\u0631 \u06af\u0641\u062a:\u00a0 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u062d\u0648\u0631 \u0628\u0647 \u062f\u0644\u06cc\u0644 \u0628\u0627\u0631\u0634 \u0634\u062f\u06cc\u062f \u0628\u0627\u0631\u0627\u0646\u060c \u0645\u0648\u062c\u0628 \u0641\u0631\u0648\u0646\u0634\u0633\u062a\u06cc \u0628\u0647 \u0639\u0645\u0642 \u06f1\u06f0 \u0645\u062a\u0631 \u0648 \u0628\u0627\u0639\u0631\u0636 \u06f6\u06f0 \u0645\u062a\u0631 \u0634\u062f\u0647 \u0628\u0648\u062f.\u00a0\n \n