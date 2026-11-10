مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان گفت: حجم عملیات بهسازی و روکش آسفالت راه‌های استان تا پایان آبان‌ماه به حدود ۳۰۰ کیلومتر می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ اسماعیلی گفت: با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی، تغییرات اقلیمی، پدیده ال‌نینو و احتمال بارش‌های سنگین برف در گردنه‌ها و محور‌های مواصلاتی استان، آمادگی کامل نیرو‌ها و تجهیزات راهداری برای مواجهه با شرایط زمستانی ضروری است.

وی از برنامه‌ریزی برای برگزاری رزمایش میدانی پدافند غیرعامل از ۲۶ آذر تا اول دی‌ماه خبر داد و افزود: این رزمایش هم‌زمان با هفته گرامیداشت حمل‌ونقل، و با هدف ارزیابی میزان آمادگی ناوگان، تجهیزات و نیرو‌های عملیاتی برای مقابله با شرایط سخت زمستانی برگزار می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان همچنین با اشاره به اقدامات انجام شده در آزادراه زنجان ـ تبریز گفت: امسال، بیش از ۶۰ کیلومتر از این آزادراه، معادل نزدیک به ۳۰ درصد مقاطع بحرانی آن، اصلاح، بهسازی و روکش آسفالت شده است.