به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ با افتتاح طرح های مخابراتی روستای الستان با اعتبار ۱۵ میلیارد تومان مشکل پوشش تلفن همراه و سرعت اینترنت در ۱۳ روستای کوهستانی بخش کمالان برطرف شد.

حجت‌الاسلام بابامحمدی امام جمعه نگین‌شهر درجلسه شورای فرهنگ عمومی این شهر بر اهمیت تعامل و همدلی میان اعضای شورا، استفاده از ظرفیت نخبگان و مشارکت مردم در حل مسائل فرهنگی تأکید کرد.

در جلسه شورای آموزش پرورش رامیان با اشاره به کسب رتبه دوم آموزش پرورش این شهرستان در ارزیابی آموزشی استان تشکیل کارگروه ویژه برای ارتقای سطح قبولی دانش‌آموزان در کنکور و امتحانات نهایی به تصویب رسید.

یگان حفاظت از منابع طبیعی علی‌آباد کتول با بودجه حاصل از احکام جایگزین حبس تجهیز شد و اقلامی مانند لباس مجهز به دوربین و کوله‌پشتی‌های تخصصی به ارزش ۲۳۰ میلیون تومان به نیروهای این یگان اهدا شد.

نمایشگاه آثار نقاشی «حسین صادق» هنرمند نوجوان رامیانی با الهام از آموزه ها و روایتهای قرآنی ، در گالری نیلبرگ رامیان گشایش یافت.

و دانش آموزان دبیرستان دخترانه ایران آزادشهر خود را برای میزبانی از آلاله گمنام سالهای دفاع مقدس آماده می کنند.