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عصر امروز وزش بادهای شدید شمال غربی در خلیج فارس و بتدریج تنگه هرمز، موجب مواج شدن و طوفانی شدن دریا میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: سرعت باد در خلیج فارس به ۵۰ کیلومتر بر ساعات و ارتفاع امواج به ۲۰۰ سانتی مترمی رسد.
مجتبی حمزه نژاد توصیه کرد شناورهای سبک و صیادی از رفت وآمد دریایی خودداری کنند و تدابیر لازم در بنادر هرمزگان بویژه غرب استان، و تردد کشتیهای تجاری به مقاصد بوشهر و خوزستان صورت گیرد.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: از فردا تا پنجشنبه ۲۱ آبان بر شدت وزش بادهای شمال غربی افزوده و خلیج فارس طوفانی میشود.
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حمزه نژاد افزود: از ظهر چهارشنبه تا اوایل وقت پنجشنبه با گذر یک موج بارشی پاییزی از جنوب کشور، در نقاطی از استان از جمله مناطق و جزایر غربی، شمالی، مرکزی و شرقی استان و شمال تنگه هرمز رگبار باران و رعدو برق، گاه تگرگ و تندباد لحظهای پیش بینی میشود
وی توصیه کرد از قرارگیری در حریم و بستر رودخانههای فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.
فردا و پس فردا بعلت ابرناکی و گذر سامانه بارشی کاهش نسبی دمای بیشینه انتظار است.