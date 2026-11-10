به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: سرعت باد در خلیج فارس به ۵۰ کیلومتر بر ساعات و ارتفاع امواج به ۲۰۰ سانتی مترمی رسد.

مجتبی حمزه نژاد توصیه کرد شناور‌های سبک و صیادی از رفت وآمد دریایی خودداری کنند و تدابیر لازم در بنادر هرمزگان بویژه غرب استان، و تردد کشتی‌های تجاری به مقاصد بوشهر و خوزستان صورت گیرد.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: از فردا تا پنجشنبه ۲۱ آبان بر شدت وزش باد‌های شمال غربی افزوده و خلیج فارس طوفانی می‌شود.

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حمزه نژاد افزود: از ظهر چهارشنبه تا اوایل وقت پنجشنبه با گذر یک موج بارشی پاییزی از جنوب کشور، در نقاطی از استان از جمله مناطق و جزایر غربی، شمالی، مرکزی و شرقی استان و شمال تنگه هرمز رگبار باران و رعدو برق، گاه تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود

وی توصیه کرد از قرارگیری در حریم و بستر رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.

فردا و پس فردا بعلت ابرناکی و گذر سامانه بارشی کاهش نسبی دمای بیشینه انتظار است.