مراسم بهره برداری از ۱۷ طرح و آغاز عملیات اجرایی ۴ طرح با حضور برخط رئیس جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی در منطقه آزاد کیش برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم بهره برداری از ۱۷ طرح و آغاز عملیات اجرایی ۴ طرح، گفت: طرح بازآفرینی مناطق آزاد اجرا شده است و با اجرای این طرح مزیت های مناطق آزاد تقویت می شود.

سیدعلی مدنی زاده، با قدردانی از فعالیت های منطقه آزاد کیش در ایام جنگ تحمیلی، گفت: برای منطقه آزاد کیش ماموریت های نوآوری ، فناوری اقتصاد دیجیتال و فناوری های نوین مالی تعریف شده تا به مرکز مالی کشور تبدیل شود و با این اقدام به توسعه منطقه آزاد و اقتصاد کشور کمک می کند.

او افزود: معافیت های مالیاتی مناطق آزاد تمام شده و مقرر شده منابع مالیاتی به مناطق آزاد برای توسعه مناطق آزاد بازگردد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، خاطرنشان کرد: مناطق آزاد پیشران توسعه کشور هستند.