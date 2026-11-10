به گزارش خبرنگار صداوسیما مرکز یزد، کارکنان نیروی انتظامی شهرستان مهریز امروز میزبان پیکر مطهر یکی از شهدای گمنام دوران دفاع مقدس بودند و با استقبال و ادای احترام به مقام شامخ این شهید والامقام، بار دیگر با آرمان‌های شهدا و انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.در این مراسم که با حضور جمعی از کارکنان انتظامی برگزار شد، حاضران با قرائت فاتحه، ذکر مصیبت و برپایی مراسم عزاداری، یاد و خاطره شهدای والامقام را گرامی داشتند.

حضور پیکر مطهر شهید گمنام در جمع کارکنان نیروی انتظامی، فضای معنوی و آکنده از عطر ایثار و شهادت را در این مجموعه رقم زد و فرصتی برای پاسداشت رشادت‌ها و فداکاری‌های رزمندگان اسلام و شهدای دفاع مقدس فراهم کرد.

شهیدان گمنام، نماد ایثار و ازخودگذشتگی مردانی هستند که بی‌نام و نشان از سرزمین و ارزش‌های میهن دفاع کردند تا امنیت و آرامش امروز جامعه برقرار باشد.