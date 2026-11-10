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مراسم استقبال و میزبانی از پیکر مطهر شهید گمنام با حضور کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان مهریز برگزار شد.
به گزارش خبرنگار صداوسیما مرکز یزد، کارکنان نیروی انتظامی شهرستان مهریز امروز میزبان پیکر مطهر یکی از شهدای گمنام دوران دفاع مقدس بودند و با استقبال و ادای احترام به مقام شامخ این شهید والامقام، بار دیگر با آرمانهای شهدا و انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.در این مراسم که با حضور جمعی از کارکنان انتظامی برگزار شد، حاضران با قرائت فاتحه، ذکر مصیبت و برپایی مراسم عزاداری، یاد و خاطره شهدای والامقام را گرامی داشتند.
حضور پیکر مطهر شهید گمنام در جمع کارکنان نیروی انتظامی، فضای معنوی و آکنده از عطر ایثار و شهادت را در این مجموعه رقم زد و فرصتی برای پاسداشت رشادتها و فداکاریهای رزمندگان اسلام و شهدای دفاع مقدس فراهم کرد.
شهیدان گمنام، نماد ایثار و ازخودگذشتگی مردانی هستند که بینام و نشان از سرزمین و ارزشهای میهن دفاع کردند تا امنیت و آرامش امروز جامعه برقرار باشد.