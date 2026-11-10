طبق تازه‌ترین گزارش مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌های آمریکا، تا پایان اکتبر ۲۰۲۶ آنفلوانزا دست‌کم حدود ۲۵ هزار نفر را راهی بیمارستان کرده و جان دست‌کم ۱۴۰۰ را نیز گرفت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ فصل سرما هنوز به اوج نرسیده، اما آنفلوانزا در آمریکا زودتر از معمول قدرت‌نمایی می‌کند.

طبق تازه‌ترین گزارش مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌های آمریکا، تا پایان اکتبر ۲۰۲۶ دست‌کم یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر به آنفلوانزا مبتلا شده‌اند. این بیماری تاکنون حدود ۲۵ هزار نفر را راهی بیمارستان کرده و جان دست‌کم ۱۴۰۰ نفر را گرفته است.

مرگ سه کودک نیز در فصل جاری ثبت شده است. فعالیت ویروس در بسیاری از مناطق آمریکا رو به افزایش است، اما هنوز نمی‌توان شدت نهایی فصل را پیش‌بینی کرد.