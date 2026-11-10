اداره کل هواشناسی استان قم از تداوم هوای صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد در روز سه‌شنبه ۱۹ آبان خبر داد؛ بر اساس این پیش‌بینی، دمای هوای قم در گرم‌ترین ساعات به ۱۶ درجه سانتی‌گراد می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، بر اساس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان قم، آسمان شهر قم امروز صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد پیش‌بینی می‌شود. همچنین از اواخر وقت امروز بر میزان ابر‌ها افزوده خواهد شد.

بیشینه دمای هوای قم در روز سه‌شنبه ۱۶ درجه و کمینه دما ۴ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است.

سرعت وزش باد نیز بین ۷ تا ۱۳ متر بر ثانیه و با جهت شمال‌غربی به جنوب‌شرقی خواهد بود.

بررسی پیش‌بینی‌های پایگاه‌های بین‌المللی هواشناسی نیز نشان‌دهنده جوی عمدتاً پایدار، آسمانی بدون بارش و هوایی خنک در قم طی امروز است.