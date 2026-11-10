دادستان عمومی و انقلاب شوش از شناسایی و دستگیری کارمند یکی از دستگاه‌های دولتی این شهرستان به اتهام ارتشا و دریافت وجه در قبال انجام امور اداری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی امیرخانی اظهار کرد: در پی وصول گزارش‌های مستند و انجام تحقیقات و بررسی‌های لازم، یکی از کارکنان دستگاه‌های دولتی در شهرستان شوش به اتهام ارتشا شناسایی و با دستور قضایی دستگیر شد.

وی افزود: در جریان تحقیقات، قرائن و مستنداتی مبنی بر دریافت وجه از سوی این فرد به دست آمده و پرونده وی با دستور مقام قضایی در حال رسیدگی است.

دادستان عمومی و انقلاب شوش با تاکید بر برخورد قاطع با فساد اداری و اقتصادی بیان کرد: مقابله با فساد از اولویت‌های دستگاه قضایی است و هیچ فردی، فارغ از جایگاه و موقعیت اداری، در برابر قانون از حاشیه امن برخوردار نیست.

امیرخانی حفظ سلامت نظام اداری و صیانت از اعتماد عمومی را از مهم‌ترین وظایف دستگاه قضایی دانست و گفت: تحقیقات برای بررسی ابعاد مختلف پرونده و شناسایی احتمالی سایر افراد مرتبط ادامه دارد.

وی تاکید کرد: تا زمان صدور حکم قطعی، اصل برائت متهم مورد توجه قرار دارد و اطلاع‌رسانی درباره جزئیات پرونده پس از تکمیل تحقیقات و در چارچوب قانون انجام خواهد شد.