ناوگان حمل‌ونقل فرآورده‌های نفتی طرف قرارداد شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه چهارمحال و بختیاری در شش‌ماهه نخست امسال، ۶۷۹ میلیون و ۲۴۷ هزار لیتر انواع فرآورده نفتی را حمل کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، از این میزان، ۳۹۴ میلیون و ۸۰ هزار لیتر انواع فرآورده در سطح استان توزیع شده است. همچنین بالغ بر ۱۵ میلیون و ۴۹ هزار لیتر فرآورده به نیروگاه‌های سایر استان‌ها تحویل داده شده و مابقی این حجم نیز مربوط به حمل فرآورده‌های نفتی از مبادی مختلف کشور به مقاصد خارج از استان بوده است.

این مقدار جابه‌جایی سوخت در شرایطی انجام شده که کشور با ناترازی انرژی روبه‌رو است و ناوگان سوخت بری منطقه چهارمحال و بختیاری تلاش کرده است در حمل انواع فرآورده نفتی و تحویل به مصرف کنندکان در داخل استان و خارج از استان نقش مطلوبی ایفاء کند.

تیموری مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه چهارمحال و بختیاری گفت: با برنامه‌ریزی و پیگیری مستمر، سوخت مایع مورد نیاز استان بدون وقفه تامین شده است ونظارت و رصد بر وضعیت سوخت‌رسانی امری مستمر است.