خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی دندانپزشکی در ۱۰ بخش دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان با تعرفه‌های دولتی به عموم مردم ارائه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سرپرست دانشکده دندانپزشکی کاشان، گفت: راه‌اندازی کلینیک‌های ویژه دندانپزشکی علاوه بر ایجاد بستر فعالیت دندانپزشکان متخصص، امکان دسترسی مردم به خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی را با هزینه دولتی فراهم کرده است.

آمنه تقدسی افزود: خدمات این مرکز از درمان ریشه دندان‌های قدامی و خلفی تا انواع ترمیم‌های دندانی از جمله کامپوزیت و آمالگام را شامل می‌شود.

وی گفت: خدمات پروتز‌های دندانی، دندانپزشکی کودکان شامل عصب‌کشی و کشیدن دندان و همچنین خدمات پیشگیری و درمان بیماری‌های لثه و جرم‌گیری نیز در این دانشکده ارائه می‌شود.

سرپرست دانشکده دندانپزشکی کاشان با اشاره به توسعه تجهیزات و حضور کادر متخصص افزود: اکنون تمام خدمات دندانپزشکی، از درمان‌های ساده تا پیچیده، در ۱۰ بخش تخصصی این دانشکده در اختیار مراجعه کنندگان قرار می‌گیرد.