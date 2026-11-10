در راستای تأمین نهاده‌های مورد نیاز بخش کشاورزی و حمایت از تولیدکنندگان، در هفت ماه گذشته ۶ هزار و ۵۵۱ تن انواع کود کشاورزی یارانه‌ای در استان توزیع شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت: در راستای تأمین نهاده‌های مورد نیاز بخش کشاورزی و حمایت از تولیدکنندگان، در هفت ماه گذشته ۶ هزار و ۵۵۱ تن انواع کود کشاورزی یارانه‌ای در استان بین بهره‌برداران و کشاورزان متقاضی توزیع شده و از طریق شبکه کارگزاری‌های شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در اختیار کشاورزان متقاضی در سطح استان قرار گرفته است.

ضیائیان احمدی افزود: از مجموع کود‌های توزیع‌شده در این مدت، ۶ هزار و ۲۰۹ تن کود ازته، ۲۶۰ تن کود فسفاته و ۸۲ تن کود پتاسه بوده است.

وی با اشاره به گستردگی شبکه توزیع نهاده‌های کشاورزی در استان گفت: کشاورزان می‌توانند کود‌های مورد نیاز خود را از طریق کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی که در نزدیک‌ترین نقاط به بهره‌برداران مستقر هستند، دریافت کنند.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت: سهمیه کود‌های یارانه‌ای هر استان بر اساس سطح زیر کشت و الگوی کشت تعیین شده و میزان سهمیه اختصاصی کود‌های یارانه‌ای از سوی وزارت جهادکشاورزی و متناسب با شرایط و نیاز‌های هر استان تصویب و ابلاغ می‌شود.

ضیائیان احمدی با تأکید بر اهمیت تأمین به‌موقع نهاده‌های کشاورزی در افزایش تولید محصولات افزود: استفاده اصولی و به موقع از کود‌های کشاورزی تأثیر بسزایی در افزایش بهره‌وری، بهبود کیفیت محصولات و حفظ سلامت خاک دارد.