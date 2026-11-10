به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «دکتر سلام» به تهیه‌کنندگی بابک حسن‌زاده و اجرای دکتر کیانا فرهی، امروز ساعت ۱۳ با حضور دکتر ابوالفضل نمازی، فوق تخصص گوارش و عضو هیئت علمی دانشگاه، به بررسی علل و درمان بیماری‌های معده از جمله رفلاکس و عفونت هلیکوباکتر پیلوری می‌پردازد.

همچنین برنامه «هیچ‌وقت دیر نیست» به تهیه‌کنندگی ناصر عالمی و اجرای گیتی خامنه، امروز ساعت ۱۰ صبح با کارشناسی دکتر علی صدرا، موضوع «خودمراقبتی و خودآگاهی والدین» را بررسی می‌کند.