پنجمین کنفرانس بین‌المللی «ائتلاف جهانی علیه آپارتاید علمی برای صلح و عدالت در نظم نوین جهانی» صبح امروز با حضور استادان برجسته ایران و جهان به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی در سالن غدیر مرکز سوهانک این دانشگاه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن پاک آئین عضو مجمع جهانی صلح اسلامی ، صبح امروز با حضور در برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر با بیان اینکه این رویداد با هدف تبیین ابعاد آپارتاید علمی، گسترش گفتمان عدالت علمی و بررسی راهکار‌های مقابله با انحصار علم و فناوری در سطح بین‌المللی برگزار می‌شود، گفت: در این کنفرانس علاوه بر سخنرانی مقامات و شخصیت‌های علمی، تعدادی از مقاله‌های برگزیده نیز ارائه خواهد شد.

وی افزود: در پی فراخوان منتشر شده این کنفرانس، تاکنون نزدیک به ۱۴۰ مقاله داخلی و خارجی به دبیرخانه کنفرانس رسیده است.

پاک آئین با بیان اینکه در این کنفرانس، برنامه‌ها و بخش‌های متنوعی از جمله بخش ویژه بین‌الملل در نظر گرفته شده است گفت: در این کنفرانس که به‌طور سالانه و به مناسبت «روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه» برگزار می‌شود، نزدیک به ۴۰ تن از استادان برجسته ایران و جهان حضور خواهند داشت.

وی با بیان اینکه این کنفرانس دارای ۵ محور اساسی است، تبیین ابعاد تبعیض علمی در نظام بین‌الملل و بررسی نقش علم و فناوری در تحقق صلح پایدار را از جمله محور‌های این کنفرانس برشمرد و گفت: در این نشست برای هر یک از محور‌ها، پنل یا نشست تخصصی با مشارکت دانشگاه‌های گوناگون طراحی شده است.

پاک آئین افزود: یکی از نشست‌های تخصصی در دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می‌شود و دیگر نشست‌های تخصصی نیز با مشارکت دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه بقیه‌الله‌الاعظم (عج) و دانشگاه شهید بهشتی میزبانی خواهد شد.

پاک آئین همچنین افزود:: سازمان ملل متحد برای اشاعه علم در خدمت توسعه و صلح بوده، ۱۹ آبان را بعنوان روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه اعلام کرده است. مجمع جهانی صلح اسلامی حدود ۵ سال است که تحت عنوان ائتلاف جهانی برای مقابله با آپارتاید علمی همایش‌هایی را برگزار می‌کند که امروز پنجمین همایش با همکاری دانشگاه اسلامی و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار خواهد شد.

وی گفت: به غیر از همایش امروز، ۴ همایش دیگر هم در روز‌های آینده تحت عنوان نشست در دانشگاه‌های آزاد اسلامی، فرهیختگان، دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تهران برگزار خواهد شد و درکنار آن هم یک نشست مجازی با ۴۰ نفر از نخبگان جهان داریم که آن هم در روز‌های آینده برگزار می‌شود.

پاک آئین افزود: هدف اصلی این همایش این است که نخبگان جهان را با عبارت آپارتاید علمی آشنا کنیم. آپارتاید علمی به معنای تبعیضی است که کشور‌های سلطه طلب و قدرتمند در حق بقیه کشور‌های درحال توسعه روا می‌دارند، در مسیر محروم سازی آنها از دستیابی به علم و فناوری و آموزش و پژوهشی که در خدمت صلح و عدالت باشد. یعنی یکی از برنامه‌های متأسفانه کشور‌های قدرتمند بخصوص علیه ایران، این است که به نحوی از پیشرفت علمی ایران جلوگیری کنند. آنها می‌توانند تحریم‌های علمی علیه ایران باشد یا حتی ترور دانشمندان ایرانی، که این همایش امروز برای پاسداشت دانشمندان شهید ما در جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم نیز هست.

پاک آئین افزود: در مجموع آپارتاید علمی به معنای انحصارگری قدرت‌های بزرگ در حوزه‌های فناوری، علم، پژوهش و آموزش است. برای اینکه خودشان بتوانند به علم و دیگران دستیابی داشته باشند. این موضوع فقط در ارتباط دانش هسته‌ای هم نیست، بلکه در حوزه‌های مختلف بهداشتی، محیط زیست و فیزیک و شیمی شاهد این نوع تبعیض هستیم. در حوزه‌های مختلف کشور‌های قدرتمند ازجمله امریکا و رژیم صهیونی تلاش می‌کنند از حضور نخبگان ایرانی و پیشرفت سریع ایران به طرف علم و فناوری جلوگیری کنند.

پاک آئین درباره راهکار‌های مقابله با آپارتاید علمی گفت: ما در وهله اول باید نخبگان و مخصوصاً مسئولان آموزش و پرورش و علوم و بهداشت را با این موضوع آپارتاید علمی آشنا کنیم و این کنفرانس‌ها در این جهت است و در سطح بین المللی با کمک وزارت امور خارجه با نوعی دیپلماسی علمی به سوی چندجانبه گرایی علمی برویم.

وی افزود: در سطح بین المللی استفاده از ائتلاف‌هایی مثل بریکس بسیار مهم است و ائتلاف‌های زیادی هم هست و در جهان وجود دارد، حضور ما در ائتلاف‌ها اهمیت دارد و سعی می‌کنیم که این ائتلاف‌های چندجانبه را برای مقابله با آپارتاید‌های علمی تقویت کنیم. در سطح بین المللی هم با حضور در مجامع بین المللی علی رغم محدودیت‌هایی که غربی‌ها برای ما ایجاد می‌کنند، باید حضور داشته باشیم.

پاک آئین گفت: این عبارت پرشتاب را من از بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب که اخیراً برای مدال آوران پیام داده‌اند، استفاده می‌کنم. این عبارت پرشتاب خیلی مهم است، سرعت ما بعنوان یک کشور درحال پیشرفت نباید یک سرعت معمولی باشد، ما باید در این زمینه باید پرشتاب عمل کنیم، هم مسئولان داخلی توجه داشته باشند و هم وزارت خارجه بستر لازم را درمیان کشور‌های جهان و نهاد‌های بین المللی جهان فراهم کند تا به این شکل ما بتوانیم فرصت‌های بیشتری را برای نخبگان خودمان در جهان ایجاد کنیم.

پاک آئین همچنین درباره پیام رهبر معظم انقلاب که از واژه مرزشکنی علمی برای مدال آوران و نخبگان ایرانی استفاده کرده بودند، گفت: دقیقاً این مرزشکنی علمی واژه بسیار مهمی است. ما باید فراتر از مرز‌ها در ارتباط با نخبگانی که با ما همسو هستند و به دنبال پیشرفت کشور خودشان هستند همخوانی کنیم، پرشتاب و محصول آن را ببینیم.

پاک آئین افزود: آقای رئیس جمهور به این کنفرانس پیام خواهد داد و در ساعت ۹ صبح امروز این پیام در این همایش خوانده خواهد شد.