به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان؛ فروشگاه بزرگ عرضه مواد غذایی سیرجان در خیابان وحید سیرجان دچار آتش سوزی شد و در آتش سوخت.

ماموران آتش نشانی شهرداری سیرجان طی مدت کوتاهی آتش را مهارکننده، اما با توجه به مواد اشتعال زا و پلاستیکی تا مهار آتش تمامی کالا و ارزاق عمومی طعمه حریق شدند.

به گفته امیرخواجویی مدیر این فروشگاه، صبح امروز برق خیابان و فروشگاه قطع شد و من برای ایاب وذهاب فرزندانم به مدرسه درب فروشگاه را بستم که وقت برگشت با شعله‌های دود و آتش در فروشگاه رو‌به‌رو شدم و با تماس به آتش نشانی برای امداد و مهار آتش، ماموران آتش نشانی نیز رسیدند که شعله‌های آتش تمام کالا‌ها و ارزاق را در آتش سوخت.

وی گفت: ۸ نفر کارگر در این‌مرکز فروشگاهی شاغل بودند .