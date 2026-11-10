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یک فروشگاه بزرگ عرضه مواد غذایی در شهر سیرجان بر اثر وقوع آتشسوزی به شدت آسیب دید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان؛ فروشگاه بزرگ عرضه مواد غذایی سیرجان در خیابان وحید سیرجان دچار آتش سوزی شد و در آتش سوخت.
ماموران آتش نشانی شهرداری سیرجان طی مدت کوتاهی آتش را مهارکننده، اما با توجه به مواد اشتعال زا و پلاستیکی تا مهار آتش تمامی کالا و ارزاق عمومی طعمه حریق شدند.
به گفته امیرخواجویی مدیر این فروشگاه، صبح امروز برق خیابان و فروشگاه قطع شد و من برای ایاب وذهاب فرزندانم به مدرسه درب فروشگاه را بستم که وقت برگشت با شعلههای دود و آتش در فروشگاه روبهرو شدم و با تماس به آتش نشانی برای امداد و مهار آتش، ماموران آتش نشانی نیز رسیدند که شعلههای آتش تمام کالاها و ارزاق را در آتش سوخت.
وی گفت: ۸ نفر کارگر در اینمرکز فروشگاهی شاغل بودند .