رئیس سازمان حج و زیارت در بازدید از مشاعر مقدسه، به ارتقای خدمات‌رسانی به زائران ایرانی در موسم حج آینده تاکید کرد و گفت: روند ارائه خدمات و تغییرات ایجادشده در ساختار خدمات‌رسانی به حجاج مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت، به همراه هیئت همراه و نمایندگان شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات، از محل اسکان حجاج و امکانات خدماتی در مشاعر مقدسه بازدید کرد.

در این بازدید، روند ارائه خدمات و تغییرات ایجادشده در ساختار خدمات‌رسانی به حجاج مورد بررسی قرار گرفت.

رشیدیان ابراز امیدواری کرد نتایج این بررسی‌ها و بازدید‌ها به ارتقای خدمات‌رسانی به زائران ایرانی در موسم حج آینده و فراهم شدن شرایطی شایسته برای برگزاری حجی توأم با عزت، کرامت، امنیت، سلامت و رفاه هموطنان منجر شود.

گفتنی است؛ هیئت اعزامی به عربستان به دعوت وزارت حج و عمره عربستان و به منظور امضای توافقنامه حج تمتع ۱۴۰۶ به این کشور سفر کرده‌اند.