مدیریت امور آب و فاضلاب مشگین‌شهر با توجه به کاهش شدید دمای هوا، از شهروندان خواست با عایق‌کاری کنتورها و لوله‌های آب، از یخ‌زدگی، ترکیدگی تجهیزات و قطعی آب جلوگیری کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل محمدرضا خلاشی اظهار کرد: با توجه به کاهش دما و تشدید برودت هوا در شهرستان مشگین‌شهر، مدیریت امور آب و فاضلاب این شهرستان نسبت به احتمال یخ‌زدگی کنتور‌های آب و لوله‌های سطحی هشدار داد و از مشترکان خواست اقدامات پیشگیرانه لازم را انجام دهند.

وی با اشاره به سرمای شبانه و شرایط اقلیمی منطقه اظهار کرد: یخ‌زدگی کنتور‌ها و لوله‌های آب می‌تواند موجب اختلال در آبرسانی، قطعی آب و تحمیل هزینه‌های تعمیراتی به مشترکان شود؛ بنابراین عایق‌کاری تجهیزات آب‌رسانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی افزود: شهروندان می‌توانند با استفاده از وسایل عایق مانند پوشال، گونی کنفی و پشم‌شیشه، محفظه کنتور و لوله‌های آب در معرض سرما را پوشش دهند تا از تماس مستقیم هوای سرد با این تجهیزات جلوگیری شود.

مدیر امور آب و فاضلاب مشگین‌شهر همچنین درباره روش‌های غیراصولی رفع یخ‌زدگی هشدار داد و گفت: در صورت یخ‌زدگی کنتور یا لوله‌ها، شهروندان از حرارت مستقیم، ریختن آب جوش و روشن کردن آتش در مجاورت تجهیزات خودداری کنند؛ زیرا این اقدامات ممکن است به کنتور، شیرآلات و اتصالات آسیب جدی وارد کند.

خلاشی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف آب خاطرنشان کرد: باز گذاشتن شیر آب برای رفع یخ‌زدگی، موجب هدررفت منابع آبی می‌شود و شهروندان باید از این اقدام خودداری کنند.

وی در پایان از مشترکان خواست در صورت بروز یخ‌زدگی یا نیاز به دریافت خدمات فنی، با سامانه ارتباط مردمی ۱۲۲ تماس بگیرند.