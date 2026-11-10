به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همزمان ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س) اجتماع فاطمیون با هدف پیمان با ولایت و اعلام همبستگی و تجدید عهد با مقام معظم رهبری امام خامنه‌ای و شهدا با حضور دانشگاهیان در دانشگاه اراک برگزار شد.

--------

جلسه مشترک کمیته راهبری شورای پیشرفت محله شهرستان فراهان با هدف آموزش و آگاهی‌بخشی به اعضای شورا‌های پیشرفت محله درباره وظایف و اختیارات و همچنین تعامل شورا‌های اسلامی و دهیاری‌ها برای پیشبرد بهتر امور تاکید شد.

-------

و دوره مربیگری فوتسال ویژه آقایان در شهرستان کمیجان با حضور ۱۲ مربی برگزار شد.