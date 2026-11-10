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دوره مربیگری فوتسال ویژه آقایان در شهرستان کمیجان با حضور ۱۲ مربی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همزمان ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س) اجتماع فاطمیون با هدف پیمان با ولایت و اعلام همبستگی و تجدید عهد با مقام معظم رهبری امام خامنهای و شهدا با حضور دانشگاهیان در دانشگاه اراک برگزار شد.
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جلسه مشترک کمیته راهبری شورای پیشرفت محله شهرستان فراهان با هدف آموزش و آگاهیبخشی به اعضای شوراهای پیشرفت محله درباره وظایف و اختیارات و همچنین تعامل شوراهای اسلامی و دهیاریها برای پیشبرد بهتر امور تاکید شد.
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و دوره مربیگری فوتسال ویژه آقایان در شهرستان کمیجان با حضور ۱۲ مربی برگزار شد.