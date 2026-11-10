کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: بعدازظهر امروز وزش باد‌های شدید شمال غربی در خلیج فارس و به تدریج تنگه هرمز سبب مواج شدن دریا به ویژه در خلیج فارس خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: امروز بیشینه سرعت باد در خلیج فارس به ۵۰ کیلومتر بر ساعات و بیشینه ارتفاع امواج دریا تا ۲ متر خواهد رسید و توصیه می‌شود، شناور‌های سبک و صیادی از تردد خودداری و تدابیر لازم در بنادر استان به خصوص بنادر غربی استان و در تردد کشتی‌های تجاری به مقاصد استان‌های بوشهر و خوزستان در نظر گرفته شود.

او با اشاره به اینکه فردا و پنجشنبه ۲۰ و ۲۱ آبان بر شدت وزش باد‌های شمال غربی افزوده و خلیج فارس طوفانی خواهد شد، گفت: وزش باد‌های نسبتا شدید شمال غربی و مواج بودن دریا تا پایان هفته تداوم خواهد داشت.

سی سی پور گفت: امروز آسمان استان صاف تا قسمتی ابری، هوا همراه با غبار محلی پیش بینی و از ظهر چهارشنبه تا اوایل وقت پنجشنبه با گذر یک موج بارشی پاییزی از جنوب کشور، در نقاطی از استان از جمله مناطق و جزایر غربی، بتدریج مناطق شمالی و پاره‌ای از مناطق مرکزی و شرقی استان و شمال تنگه هرمز رگبار باران و رعدوبرق گاه تگرگ و تندباد لحظه‌ای مورد انتظار است و توصیه می‌شود از قرارگیری در حریم و بستر رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات طی مدت زمان یاد شده خودداری شود.

او افزود: از لحاظ دمایی فردا و پس فردا بدلیل ابری بودن و گذر سامانه بارشی کاهش نسبی دمای بیشینه مورد انتظار است.