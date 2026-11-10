استاندار یزد با بیان اینکه در حال حاضر ۲۰۰ شرکت دانش بنیان و فناور در استان یزد فعالیت می‌کنند عنوان کرد: استان یزد به نسبت جمعیت دارای بیشترین تعداد نخبگان واجد الشرایط نخبگی در سطح کشور است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، بابایی با حضور در برنامه زنده تلویزیونی «استاندار» شبکه خبر به تشریح اقدامات و برنامه‌های استان در حوزه‌های مختلف در دو سال گذشته پرداخت.

محمدرضا بابایی، در این برنامه با اشاره به تدوین برنامه یزد پایدار در راستای توسعه همه جانبه استان اظهار کرد: آلودگی فزاینده هوا و تنش‌های آبی به واسطه رشد نامتوازن استان ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه ایجاد صنایع سخت و آلاینده زیست سالم در استان یزد را با معضلات فراوانی مواجه کرده است تصریح کرد: بر این اساس تغییر ریل گذاری استان و حرکت از اقتصاد منبع محور به اقتصاد دانش محور در دستور کار قرار گرفت.

استاندار یزد با بیان اینکه یزد در حوزه منابع انسانی جزو استان‌های برتر کشور قرار دارد گفت: دانش آموزان یزدی طی ۳۱ سال گذشته به نسبت جمعیت در کنکور سراسری در رتبه اول کشور قرار دارند و یزد در حوزه اشتغال نیز از کارآفرینان برجسته‌ای برخورد است.

وی از بهره وری و فعالیت‌های دانش بنیانانه به عنوان دو رویکرد اصلی در برنامه یزد پایدار نام برد و افزود: با توجه به آمار بالای هدررفت انرژی در کشور، طرح مهان به عنوان پایلوت در استان یزد اجرا شد که شاهد ۴۰ هزار متر مکعب صرفه جویی گاز در سال گذشته بودیم.

محمدرضا بابایی در همین راستا ادامه داد: بر اساس طرح مهان، جایگزینی الکترو موتور‌های کولر‌های آبی برای جلوگیری از هدر رفت انرژی برق در استان یزد با موفقیت در حال اجراست.

وی در ادامه با اشاره به تاکیدات رهبر شهید انقلاب برای رفع مشکل کم آبی یزد در سفر سال ۱۳۸۶ به استان گفت: بر این اساس از ابتدای دولت چهاردهم پیگیری جهت تامین آب شرب پایدار برای مردم استان یزد در دستور کار قرار گرفته است.

استاندار یزد با تاکید بر ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های آبی استان یزد عنوان کرد: از ۱۴۶ میلیون متر مکعب آب مصرفی شرب استان یزد، ۶۰ میلیون متر مکعب از محل آب انتقالی کوهرنگ و ۸۶ کیلومتر مکعب از منابع زیرزمینی تامین می‌شود.

وی با اشاره به پیشرفت طرح‌های خط انتقال آب دریا و خط دوم آب شرب استان یادآور شد: در حال حاضر قطعه رفسنجان تا یزد از طرح خط دوم انتقال آب به استان در مرحله برگزاری مناقصه برای تعیین پیمانکار قرار دارد.

بابایی همچنین با اشاره به کشت ۶۰۰ هزار تن محصولات گلخانه‌ای در استان یزد یادآور شد: در حال حاضر بیش از ۶۰ هزار تن پسته با بهره‌گیری از آب‌های شور و با‌ای‌سی ۲۵۰۰۰ در یزد تولید می‌شود.

وی به ظرفیت‌های استان در حوزه انرژی خورشیدی اشاره و بیان کرد: استان یزد برای ایجاد ۳۰۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی تا پایان دولت چهاردهم برنامه‌ریزی کرده که تاکنون ۶۰۰ مگاوات معادل ۱۰ درصد برنامه‌های کشور وارد مدار شده است.

استاندار یزد با بیان اینکه در حال حاضر ۲۲۱ مدرسه با مشارکت سازمان نوسازی مدارس استان یزد به پنل‌های خورشیدی مجهز شده‌اند اظهار کرد: همچنین ۲۲۱ چاه کشاورزی به پنل‌های خورشیدی با ظرفیت ۱۲.۵ مگاوات مجهز شده‌اند.

وی با اشاره به اعطای وام‌های حمایتی برای نصب پنل‌های خورشیدی در منازل مددجویان بهزیستی و کمیته امداد در استان یزد توضیح داد: علاوه بر ایجاد ۲۵ مگاوات انرژی برق، این اقدام باعث درآمدزایی برای افراد تحت پوشش نهاد‌های حمایتی شده است.

بابایی در ادامه به برنامه‌های استان برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های گردشگری اشاره و تصریح کرد: مرمت خانه‌های تاریخی، بازار‌های سنتی و آثار تاریخی نظیر بقعه سید شمس الدین، سید رکن الدین و ستی فاطمه و موزه صدرالعلما در دستور کار قرار گرفته است.

استاندار یزد آینده گردشگری ایران را روشن توصیف کرد و افزود: بر این اساس احداث پنج هتل ۵ ستاره و یک هتل ۴ ستاره و تقویت زیرساخت‌های ریلی و فعالیت یک شرکت هوایی جدید علاوه بر شرکت یزد ایر با جدیت دنبال می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در حال حاضر ۲۰۰ شرکت دانش بنیان و فناور در استان یزد فعالیت می‌کنند عنوان کرد: استان یزد به نسبت جمعیت دارای بیشترین تعداد نخبگان واجد الشرایط نخبگی در سطح کشور است.

بابایی با اشاره به احداث شهرک فناوری یزدانش در جوار دانشگاه یزد گفت: از سوی دیگر شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی استان ملزم به پیوست دانش بنیانانه برای محصولات خود در راستای افزایش بهره‌وری و ارزش افزوده بیشتر شدند. وی با بیان اینکه ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی استان یزد مربوط به شرکت‌های دانش بنیان است، یادآور شد: طبق هدف‌گذاری برنامه یزد پایدار درآمد‌های شرکت‌های دانش بنیان از ۶ همت در ابتدای دولت چهاردهم به ۶۰ همت افزایش پیدا خواهد کرد.

استاندار یزد با اشاره به پیگیری اجرای طرح نهضت ملی مسکن بیان کرد: از مجموع ۳۷ هزار متقاضی موثر این طرح تاکنون ۲۲ هزار نفر تعیین تکلیف شده و واحد‌های خود را به صورت تکمیل یا تدریجی تحویل گرفته‌اند.

بابایی در پایان با اشاره به تعیین تکلیف مابقی متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن تا پایان سال جاری خاطرنشان کرد: همچنین از بین ۱۴ هزار متقاضی واجد الشرایط طرح جوانی جمعیت، زمین‌های بیش از ۱۲ هزار نفر از آنان تحویل داده شده است.