به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، این رقابت‌ها به میزبانی استان کهگیلویه و بویراحمد و با حضور تیم‌های ایلام، بوشهر، خوزستان، منطقه آزاد اروند، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

تیم نونهالان دختران استان موفق شد جایگاه دوم این رقابت‌ها را کسب کند.

بر اساس ضوابط برگزاری مسابقات، تیم‌های اول و دوم هر منطقه جواز حضور در مرحله بعدی رقابت‌های کشوری را کسب می‌کنند.

این موفقیت حاصل تلاش بازیکنان، کادر فنی و حمایت خانواده‌ها و مجموعه بسکتبال استان است و امید می‌رود دختران آینده‌ساز بسکتبال چهارمحال و بختیاری در مراحل بعدی نیز با درخشش خود افتخارآفرینی کنند.