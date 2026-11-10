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تیم نونهالان بسکتبال دختران چهارمحال و بختیاری موفق شد نایبقهرمانی مسابقات منطقه ۵ کشور را از آن خود کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، این رقابتها به میزبانی استان کهگیلویه و بویراحمد و با حضور تیمهای ایلام، بوشهر، خوزستان، منطقه آزاد اروند، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری برگزار شد.
تیم نونهالان دختران استان موفق شد جایگاه دوم این رقابتها را کسب کند.
بر اساس ضوابط برگزاری مسابقات، تیمهای اول و دوم هر منطقه جواز حضور در مرحله بعدی رقابتهای کشوری را کسب میکنند.
این موفقیت حاصل تلاش بازیکنان، کادر فنی و حمایت خانوادهها و مجموعه بسکتبال استان است و امید میرود دختران آیندهساز بسکتبال چهارمحال و بختیاری در مراحل بعدی نیز با درخشش خود افتخارآفرینی کنند.