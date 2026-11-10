به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، رقابت‌های تنیس روی میز کانتندر ۲۰۲۶ استانبول از سه‌شنبه ۱۹ آبان در مجموعه ورزشی آتا آغاز می‌شود و پنج بازیکن مرد و دو بازیکن زن ایران در روز نخست برای صعود به جدول اصلی رقابت می‌کنند.

بنیامین فرجی، نوید شمس، امیرحسین هدایی، امین احمدیان و محمدحسن حبیبی در انفرادی مردان و مهشید اشتری و الینا رحیمی در انفرادی زنان، نمایندگان کشورمان در رقابت‌های تنیس روی میز کانتندر ۲۰۲۶ استانبول هستند.

راکت بدستان کشورمان بازی‌های خود را از دور نخست جدول مقدماتی آغاز می‌کنند و برنامه دیدار‌های ملی پوشان ایران در روز سه‌شنبه ۱۹ آبان، به وقت تهران به شرح زیر است:

ساعت ۱۱:۳۰ الینا رحیمی مقابل کاتارینا استراژار از اسلوونی، میز ۳

ساعت ۱۲:۰۵ محمدحسن حبیبی مقابل دیمیتری وینوگرادوف از روسیه، میز ۴

ساعت ۱۳:۵۰ مهشید اشتری مقابل ویکتوریا پرسووا از بلغارستان، میز ۲

ساعت ۱۳:۵۰ امیرحسین هدایی مقابل ناندان نارش از آمریکا، میز ۳

ساعت ۱۸:۱۰ امین احمدیان مقابل آئو هوالی از چین، میز ۴

ساعت ۱۸:۴۵ بنیامین فرجی مقابل کازوکی یوشیاما از ژاپن، میز ۱

ساعت ۱۸:۴۵ نوید شمس مقابل یولیان رزیهاوشک از اتریش، میز ۳

مرحله مقدماتی این رقابت‌ها در روز‌های ۱۹ و ۲۰ آبان برگزار می‌شود و دیدار‌های جدول اصلی از پنجشنبه ۲۱ تا یکشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت. فینال دونفره مختلط روز شنبه ۲۳ آبان و فینال‌های انفرادی و دونفره مردان و زنان روز یکشنبه ۲۴ آبان برگزار می‌شود.