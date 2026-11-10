دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر دانشگاه مراغه، با ارائه پایان‌نامه‌ای با عنوان «ذرات هیدروژل نانوکامپوزیتی» رتبه دوم مسابقه راهی شو را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، الهام خلج کریمی این پژوهش را با هدف طراحی و ساخت یک فیلم (لایه نازک) نانوکامپوزیتی چندمنظوره برای تصفیه پساب انجام داده است.

این طرح با استفاده از مواد پلیمری و نانوذرات ساخته شده و می‌تواند به حذف آلاینده‌های مختلف از پساب کمک کند.

این پایان‌نامه با راهنمایی دکتر سیامک علیپور و دکتر عهدیه امجدی و مشاوره دکتر فرزانه عربپور رق‌آبادی انجام شده است.

مراسم اختتامیه این مسابقه با حضور رئیس‌جمهور در مرکز همایش‌های خلیج فارس برگزار شد.