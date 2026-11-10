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پیکر مطهر چهار شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس بر روی دستان مردم شهید پرور میناب تشییع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، فرمانده سپاه ناحیه میناب گفت: پیکرهای مطهر چهار شهید گمنام دوران دفاع مقدس دیشب از میدان استقلال تا شهدای میناب تشییع شد.
سرهنگ پاسدار علی اسلامی افزود: این شهدا پس از تشییع در شهرها، بخشها و روستاهای شهرستان در روستاهای تلنگ، چراغ آباد، بندک و گرو به خاک سپرده میشوند.
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این پیکرهای مطهر در فکه و شلمچه شناسایی شدهاند.
پیکر مطهر ۱۷ شهید گمنام شنبه ۱۶ آبان ماه با استقبال مردم حاجی آباد وارد استان هرمزگان شد.