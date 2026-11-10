تکاوران پلیس گردان۱۱۶ قرارگاه ابوذر کهنوج با اقدامات اطلاعاتی تعداد، ۱۰ دستگاه وانت نیسان حامل سوخت قاچاق را توقیف کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ؛ فرمانده قرارگاه تکاوری ابوذر استان کرمان گفت: تکاوران پلیس گردان۱۱۶ قرارگاه ابوذر کهنوج با اقدامات اطلاعاتی تعداد، ۱۰ دستگاه وانت نیسان حامل سوخت قاچاق را در مخفیگاهشان که در یکی از روستا‌های شهرستان کهنوج بوده را متوقف کردند.

سرهنگ "امیری سبتکی" تصریح کرد: در بازرسی از این خودرو‌ها که اکثرا فاقد پلاک و دارای پلاک مخدوش بودند، ۱۵ هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف و روانه پارکینگ کردند.