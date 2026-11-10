اداره مدیریت راه‌های خراسان رضوی با توجه به بارش باران و وقوع پدیده مه در محور‌های اصلی استان در ۱۹ آبان، از رانندگان خواست احتیاط کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،بر اساس آخرین گزارش وضعیت جوی راه‌های استان خراسان رضوی، بارش باران در حوزه‌های باخرز، سرخس، درگز، قوچان، کلات، طرقبه شاندیز و چناران گزارش شده است. این بارش‌ها همچنین آزادراه مشهد - باغچه و محور‌های مشهد - کلات، مشهد - چناران و باغچه - نیشابور را تحت تأثیر قرار داده است.

هم‌زمان با این بارش‌ها، پدیده مه گرفتگی در محور‌های مشهد - کلات (گوجگی)، قوچان - درگز، تایباد - خواف، باغچه - تربت حیدریه، باغچه - نیشابور و تربت جام - صالح آباد (کله مل) مشاهده می‌شود که منجر به کاهش دید رانندگان شده است.

اداره مدیریت راه‌های استان با تأکید بر لزوم رعایت ایمنی، از رانندگان خواست با توجه به شرایط بارانی و مه آلود جاده‌ها، سرعت خود را کاهش داده و از تجهیزات ایمنی خودرو استفاده کنند.