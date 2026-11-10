به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، دکتر مهرداد شریفی رئیس مرکز بهداشت خوزستان گفت: در راستای ارتقای شاخص‌های بهداشتی و صیانت از سلامت شهروندان، در مدت اجرای طرح ضربتی بازرسی بهداشتی، ۲ هزار و ۶۳۴ نانوایی در سطح استان مورد پوشش قرار گرفت و ۲ هزار و ۶۹۱ بازدید بهداشتی انجام شد.

او افزود: در جریان اجرای این طرح، ۳۱۰ گشت مشترک با همکاری اداره کل صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه نانوایان و تعزیرات حکومتی انجام شد که منجر به صدور یک هزار و ۱۴۱ اخطار بهداشتی برای نانوایی‌های متخلف، پلمب ۵۵ واحد و معرفی ۷۴ واحد به مراجع قضایی شد.

رئیس مرکز بهداشت استان با تأکید بر برخورد قاطع و قانونی با تخلفات بهداشتی گفت: نظارت مستمر بر نانوایی‌ها با هدف تأمین نان سالم و بهداشتی و حفظ سلامت مردم در دستور کار قرار دارد.

شریفی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا مشکل بهداشتی در نانوایی‌ها، موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۹۰ وزارت بهداشت گزارش کنند تا رسیدگی لازم توسط کارشناسان بهداشت انجام شود.