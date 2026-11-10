مدیرعامل شرکت حمل‌ونقل ریلی رجا، با تأمین و اختصاص روزانه ۸ واگن مسافری در مسیر تهران به گرمسار، سمنان و شاهرود و بالعکس موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در دیدار محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان با ملانژاد، مدیرعامل شرکت حمل‌ونقل ریلی رجا، موضوع افزایش ظرفیت ناوگان مسافری در مسیر‌های ریلی استان و تسهیل رفت‌وآمد شهروندان، دانشجویان، کارکنان و سایر مسافران بررسی شد.

در این نشست، با توجه به ضرورت تقویت خدمات ریلی و پاسخگویی به نیاز مسافران در مسیر‌های ارتباطی استان سمنان با تهران، موضوع تأمین ۸ واگن مسافری اختصاصی برای استان سمنان مطرح شد و طرفین درباره فراهم‌سازی زمینه بهره‌برداری روزانه از این ظرفیت به توافق رسیدند.

بر اساس توافق صورت‌گرفته، مقرر شد استاندار سمنان تأمین ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از محل منابع استان را برای شرکت تأمین‌کننده واگن پیگیری کند تا زمینه تأمین و اختصاص این ۸ واگن به مسیر‌های ریلی استان فراهم شود.

با تحقق این توافق، ظرفیت جدیدی برای جابه‌جایی روزانه مسافران در مسیر تهران–گرمسار–سمنان–دامغان-شاهرود و بالعکس ایجاد خواهد شد؛ اقدامی که می‌تواند نقش مؤثری در کاهش محدودیت‌های سفر، تسهیل رفت‌وآمد دانشجویان و شاغلان و بهبود دسترسی مردم به خدمات حمل‌ونقل عمومی ایفا کند.

استاندار سمنان در این دیدار، توسعه خدمات ریلی و افزایش ظرفیت جابه‌جایی مسافران را از مطالبات مهم مردم استان برشمرد و بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های مالی و اجرایی برای رفع مشکلات حمل‌ونقل مسافری تأکید کرد.

این توافق، در صورت تحقق تأمین مالی و انجام تعهدات اجرایی، زمینه افزایش ظرفیت ناوگان ریلی استان و ارائه خدمات منظم‌تر به مسافران را فراهم می‌کند و می‌تواند گامی مؤثر در پاسخگویی به نیاز روزافزون سفر‌های بین‌شهری، به‌ویژه در مسیر‌های پرتردد استان سمنان و تهران باشد.