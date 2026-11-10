بسته شهروندخبرنگار به خوشحالی مردم به ویژه کشاورزان از بارش رحمت الهی و برنامه‌ریزی منسجم‌تر برای مدیریت روان آب‌ها پرداخته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بارش رحمت الهی دو روز گذشته موجب خوشحالی مردم و بویژه کشاورزان شد.

در کنار این خوشحالی مردم، انتظار می‌رود مسئولان با برنامه‌ریزی منسجم‌تر، فکری برای روان آب‌ها و هدایت اون‌ها برای تقویت سفره‌های آبی زیرزمینی کنند.

شهروندخبرنگار؛ روایت بی‌واسطه مردم است.

شهروندخبرنگار، تریبون مطالبات مردمی و پل ارتباطی مردم و مسئولان، قراره از این به بعد دوشنبه هر هفته از شبکه آفتاب همراه شما باشه.

شما شهروندان گرامی، می‌توانید با نگاه دقیق و دغدغه‌مند خود، گزارشگر مسائل روز جامعه باشید.

تصاویر و ویدئوهای خود را برای انتشار در بسته #شهروندخبرنگار به شناسه @markazi_admin و شماره تلفن ۰۹۱۸۸۶۱۶۶۲۸ در پیامرسان ایتا ارسال کنید.