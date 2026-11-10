به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ؛ رئیس کل دادگستری استان کرمان در جریان بازدید از شعب دادگاه‌های صلح مجتمع شهید نوروززاده بر لزوم بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت صلح و سازش جهت تسریع در فرایند دادرسی و تعیین تکلیف پرونده‌ها تاکید کرد.

دادخدا سالاری در جریان بازدید از مجتمع‌های قضایی شهید نوروززاده، مجتمع دادگاه‌های صلح کرمان، ضمن دیدار با قضات و کارمندان این مجموعه و اعضای شورا‌های حل اختلاف ضمن تاکید بر اهمیت نقش دادگاه‌های صلح در کاهش ورودی پرونده‌ها، اظهارکرد: هدف از تشکیل دادگاه‌های صلح، نه صرفاً رسیدگی قضایی، بلکه فصل خصومت است؛ قاضی در نظام قضایی ما مسئول فصل خصومت است و باید با تکیه بر ابزار‌های قانونی، اولویت خود را بر ایجاد صلح و سازش میان طرفین دعوا قرار دهد.

وی با اشاره به ضرورت تغییر در رویکرد ارجاع پرونده‌ها، تصریح کرد: باید انقلابی در روند ارجاع پرونده‌ها به شورا‌های حل اختلاف صورت گیرد و در همین راستا، مقرر شده است هر شعبه دادگاه صلح، روزانه تعداد مشخصی از پرونده‌های دارای قابلیت سازش را جهت انجام مذاکرات اصلاحی به شورا‌های حل اختلاف ارجاع دهد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان افزود: برای نظم‌بخشی به این فرایند، فرم متحدالشکل طراحی شده است که اطلاعات پرونده بدون خروج از نوبت رسیدگی دادگاه، جهت اقدام به سازش به شورا‌ها ارسال می‌شود و این اقدام موجب می‌شود تا طرفین پرونده با بهره‌گیری از ظرفیت صلح یاران و معتمدین محلی، به جای اطاله دادرسی، به نتیجه نهایی و قطعی در مسیر صلح برسند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، انتخاب مجتمع شهید نوروززاده به عنوان پایلوت «طرح شهید سلیمانی» را گامی مهم در جهت ساماندهی دادگاه‌های صلح دانست و افزود: تمامی پرونده‌هایی که قابلیت سازش دارند باید با جدیت به سمت شورا‌های حل اختلاف سوق داده شوند، زیرا برخی شورا‌های حل اختلاف مستقر در این مجتمع با وجود اعلام آمادگی جهت ارائه خدمت به لحاظ عدم ارجاع پرونده از سوی دادگاه و بی کاری گلایه‌مند هستند.

رئیس دستگاه قضایی استان کرمان در پایان با تاکید بر اولویت‌بندی تکالیف سازمانی خاطرنشان کرد: وظیفه اصلی ما اجرای عدالت و رسیدگی به امور مردم است و در این مسیر؛ «واجب» بر «استحباب» مقدم است؛ لذا همه قضات و کارکنان باید تلاش کنند تا در مواجهه با پرونده‌ها، رویکرد فصل خصومت را با جدیت پیگیری کنند تا ضمن کاهش تنش‌های اجتماعی، شاهد افزایش رضایتمندی مراجعان در دستگاه قضایی باشیم.